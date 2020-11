Zlatan Ibrahimovic especula sobre su regreso a la Selección de Suecia

“Hace mucho tiempo”: el delantero estrella del AC Milan Zlatan Ibrahimovic colgó este lunes esta escueta frase en sus redes sociales, acompañada de una foto suya con la camiseta de Suecia y el brazalete de capitán, relanzando las especulaciones sobre un eventual regreso a la selección escandinava.

A sus 39 años, la inoxidable estrella sueca, que tomó su retirada internacional después de la Eurocopa 2016 y no volvió a jugar desde entonces en la selección, deja de nuevo caer la duda sobre un posible regreso con Suecia.

Preguntado por el periódico deportivo sueco Sportbladet, el director de la selección Stefan Pettersson afirmó no haber tenido ningún contacto reciente con ‘Ibra’, que suma 116 partidos internacionales y 62 goles.

Según el rotativo, el Milan no recibió ninguna llamada de la Federación Sueca.

Pero esta no es la primera vez que Zlatan Ibrahimovic desata los rumores: en 2018 dio a entender que podría disputar el Mundial de Rusia con Suecia, pero la federación descartó esa hipótesis.

El exjugador del FC Barcelona lidera la clasificación de goleadores de la Serie A con siete goles.

Suecia, por su parte, se medirá con Dinamarca en partido amistoso el 11 de noviembre y después con Croacia el 14, y Francia el 17, con ocasión de la 5ª y 6ª fechas de la Liga de las Naciones.

