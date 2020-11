Una dedicatoria al cielo, Mardoqueo Vásquez le dedicó el título a su mamá que falleció en 2017

Después de 10 intensos días llenos de emoción y sacrificio, la 60 Vuelta Ciclística a Guatemala finalizó hoy con la mayor de las satisfacciones, ver coronarse al guatemalteco Mardoqueo Vásquez.

El pelotón tuvo su último recorrido en una etapa que constó de un circuito en el Anillo Periférico de la Ciudad Capital, con salida y meta en el estadio Erick Barrondo, en la zona 7, para un total de 105 kilómetros.

Fue un trayecto sin mayor dificultad para Mardoqueo, en el que se disputaron las últimas tres metas volantes, al paso de la primera vuelta, sobre el kilómetro 16.5; sobre la tercera, km 51.5 y al cierre de la quinta vuelta, en el km 86.5.

#VueltaAGuatemala | El oriundo de Totonicapán cerró una excelsa participación, donde el ganador de la etapa fue el panameño Christofer Jurado.https://t.co/Tkm2C7QifL — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 1, 2020

Una dedicatoria al cielo

Momento emotivo se dio cuando Mardoqueo Vásquez dio sus declaraciones tras haber ganado la 60 edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala.

El oriundo de Totonicapán procedió a agradecer a todos los que le han apoyado en esta dura travesía:

“Es una dicha poder decir que he ganado la Vuelta a Guatemala, he trabajado mucho para esto, he sacrificado muchas cosas para lograrlo”, mencionaba Vásquez a los medios.

“Quiero agradecerle a todos mis compañeros, a mi esposa, a mi hijo, que siempre han estado para apoyarme, no lo hubiera logrado sin ellos”, complementó Vásquez tras coronarse campeón

#VueltaAGuatemala | "Este título es dedicado para mi mami, que en paz descanse", las palabras de Mardoqueo Vásquez tras ganar la #60VueltaGuate 📷: @OSolis_PN pic.twitter.com/bhRQLudtxd — Deportes Publinews (@Deportes_PN) November 1, 2020

Pero Mardoqueo no se olvidó de alguien especial, quien estuvo para apoyarlo antes de que partiera con el Creador, su madre. Mardoqueo pensó dejar en ciclismo, pero la partida de su progenitora dio más fuerzas para conseguir sus objetivos.

Vásquez le dedicó a su mamá en el cielo, el título de la Vuelta Ciclística a Guatemala, “este título es dedicado para mi mami, que en paz descanse”, mencionó el campeón.

El campeón 🏆🏆🏆 Mardoqueo Vásquez, abraza a su esposa Yoselin Vásquez junto a su bebé ❤️❤️❤️ al nada más bajarse de la bicicleta https://t.co/yaj3Rzl3VY pic.twitter.com/ToDNh8T359 — Omar Solís (@OSolis_PN) November 1, 2020

Mardoqueo Vásquez ha tenido que atravesar difíciles momentos, su padre puso rumbo a Estados Unidos en 2003, para darle una mejor calidad de vida a su familia en Totonicapán.

Por su parte, su madre falleció en 2017, Mardoqueo pensó en dejar el ciclismo, pero a raíz de la partida de su mamá fue más fuerte, hasta lograr lo que consiguió hoy, tocar la gloria en el ciclismo nacional.