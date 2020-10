‘El pescadito’ Ruiz nominado como uno de los mejores jugadores en la historia de la MLS

Para continuar con la celebración de la temporada 25 de la MLS, la organización de la Major League Soccer anunció hoy “The 25 Greatest”, una plataforma que determinará y reconocerá a las 25 estrellas más brillantes a lo largo de la historia de la liga.

Un panel especial de más de 200 expertos en la MLS a lo largo de Estados Unidos seleccionará a los 25 jugadores que lograron hacer una reconocida carrera dentro de la cancha, impulsaron la narrativa fuera del terreno de juego y sentaron las bases de lo que hoy es la MLS.

El panel de votantes está compuesto por cuatro grupos: MLS Greats & Eméritos (ex jugadores, entrenadores, personal), personal actual de los clubes de la MLS, miembros de los medios y socios de transmisión (locales y nacionales). MLS invitó a los panelistas en base a ​​los años de experiencia dentro de la liga, equilibrio geográfico y conocimiento de juego.

