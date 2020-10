Las estrellas del FC Barcelona, Lionel Messi, y de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, han sido los protagonistas de unos mensajes intercambiados por ambos Clubes.

Después de finalizado el encuentro de este martes, y que dejó al cuadro azulgrana como ganador por 2-0, el cuadro azulgrana le dedicó una publicación a la Vecchia Signora.

“Nos alegra que se haya podido ver al mejor en vuestro campo, Juventus”, agregándole el imogin de un beso fue lo publicado por Barça.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

A lo que la Juventus le contestó lo siguiente:

“Probablemente lo buscaste en el diccionario equivocado. Te traemos el adecuado en el Camp Nou”, refiriéndose al crack lusitano, quien se perdió dicho partido por tener COVID-19.

We are glad you were able to see the 🐐 on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

Las palabras de Koeman

“Hemos hecho un gran partido contra un equipo fuerte, hemos hecho nuestro fútbol, hemos creado ocasiones, creo que hemos tenido que sentenciar mucho antes, pero estoy muy contento con el carácter del equipo y una gran victoria”.

El técnico azulgrana se mostró convencido de que fue “el partido más completo hasta el día de hoy”.

“El equipo ha demostrado muchísima personalidad y es verdad que ha sido nuestro mejor partido”, insistió.

Koeman elogió a Antoine Griezmann, del que dijo que tuvo “mala suerte” en sus ocasiones.

❝I think we played our most complete game of the season.❞

– @RonaldKoeman, on #JuveBarça pic.twitter.com/4zpsRIvwUO — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2020

Sólido liderato en el grupo G

Después de disputadas las primeras dos jornadas de la Liga de Campeones de Europa, el FC Barcelona comanda el grupo G con seis puntos.

Los blaugranas han ganado sus dos encuentros y suman seis puntos, con siete goles a favor y solamente uno en contra.

La Juventus de Turín es sublíder con tres puntos,

mientras que el Dinamo de Kiev está en la tercera posición y el Ferencváros cierra el grupo.

*Con información de AFP

Foto: AFP