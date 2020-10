VIDEO. El regalo especial que recibió un ciclista en la Vuelta

La sexta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala partió este miércoles desde San Francisco El Alto en Totonicapán y finalizó en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

Pero previo al banderazo de salida, los pobladores quisieron demostrar su cariño y admiración al campeón de la Vuelta de 2018, el totonicapense, Alfredo Ajpacajá, del equipo Decorabaños.

Y es que “Alfredito” recibió una estatua de metal, que será colocada en su aldea Barreneché, en Totonicapán.

“Traemos este regalo para nuestro campeón, Alfredo Ajpacajá, que fue campeón de la 58 Vuelta a nuestro país, como un agradecimiento y muestra de cariño, por su esfuerzo y disciplina en este deporte”, expresó uno de los aficionados.

Y continuó: “Alfredo ha demostrado un gran coraje y amor por Guatemala, por Totonicapán y la aldea Barreneché”, explicó.

Además, dijo que por eso “hemos hecho este reconocimiento para él, una estatua que pondremos en un lugar especial en nuestra aldea. Es un regalo de los aficionados al ciclismo de Barreneché”.

#VueltaAGuatemala | Pobladores de la Aldea Barraneché de Totonicapán entregaran este presente a Alfredo Ajpacajá de Decorabaños como una muestra de cariño y agradecimiento. 📹: @OSolis_PN pic.twitter.com/haDXmPQX2U — Deportes Publinews (@Deportes_PN) October 28, 2020

Alfredo Ajpacajá agradece el gesto

“Quiero agradecer a mis paisanos, no hay palabras para expresar esta alegría, siempre me han demostrado el cariño que me tienen y cómo valoran el esfuerzo que he realizado en mi carrera”, comenzó diciendo Ajpacajá.

“Me siento muy orgulloso por haber conseguido un título para nuestro país, para mi aldea Barreneché y para todo Totonicapán, sé que me tienen cariño, me lo han demostrado en todas las ediciones”.

#VueltaGuateEU | Alfredo Ajpacajá agradece a los pobladores de la Aldea Barraneché que le hicieron entrega de un busto como muestra de cariño y agradecimiento. 📹: @OSolis_PN pic.twitter.com/JMa0tUTUmK — Deportes Publinews (@Deportes_PN) October 28, 2020

En esta edición de la Vuelta a Guatemala

Hasta el momento, el equipo Decorabaños ha intentado ser protagonista, pero no lo ha conseguido.

Las actuaciones más destacadas han sido las de Ajpacajá, segundo lugar en la tercera etapa y la de Manuel Rodas, tercero en la cotrarreloj individual de la cuarta.

Mientras que los guatemaltecos que han sobresalido son Julio Padilla, del equipo Ópticas Deluxe ganador de la primera etapa y Mardoqueo Vásquez, del Hino-One, ganador de la quinta etapa y actual líder de la clasificación general individual.

*Fotos y videos: Omar Solís