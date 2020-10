Este domingo se ha disputado la etapa 21 del Giro de Italia (contrarreloj), ganada por el ciclista italiano Filippo Ganna.

El británico Tao Geoghegan Hart (Ineos) se consagro campeón, por delante del australiano Jai Hindley (Sunweb), subcampeón a 38 segundos.

Geoghegan Hart, que tapó las ausencias o desfallecimientos de los líderes del equipo Ineos, subió por primera vez al podio de una gran vuelta.

En una carrera que vio por primera vez cómo dos corredores se presentaban en la línea de salida de la última etapa con el mismo tiempo, Geoghegan Hart se vistió por primera vez con el rosa tras cruzar la meta de Milán.

El suspenso entre Hindley y Geogeghan Hart, que acudieron a la ronda italiana en calidad de gregarios y acabaron luchando por la ‘maglia’ rosa, solo duró unos instantes.

El australiano, que salió el último en la crono por ser líder por centésimas, se dejó 22 segundos en el punto intermedio, tras 10,3 km.

— Giro d'Italia (@giroditalia) October 25, 2020