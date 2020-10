VIDEO. Los Dodgers toman ventaja ante los Rays y están a un paso de la gloria

Con excelente pitcheo del astro zurdo Clayton Kershaw y jonrones de Joc Pederson y Max Muncy, los Dodgers de Los Angeles vencieron este domingo 4-2 a los Rays de Tampa Bay y se pusieron a un paso de ganar la Serie Mundial 2020 de béisbol.

El triunfo puso al conjunto angelino al frente del clásico 3-2. El martes se llevará a cabo el sexto juego con un duelo de lanzadores entre Tony Gonsolin (Dodgers) y Blake Snell (Rays).

He's stealing home and they ̶d̶o̶n̶'̶t̶ see him! 😳#WorldSeries pic.twitter.com/VfJ62CJWsa

— MLB (@MLB) October 26, 2020