“Estamos seguros de que podemos ganar”, dice Manuel Rodas

Con más de 15 Vueltas, el quetzalteco Manuel Rodas, se alza como uno de los grandes favoritos a ganar la edición 60 de la Vuelta Ciclística a Guatemala, que comienza hoy en Esquipulas.

“Meme”, como le dicen de cariño, ha sido campeón de este evento en dos ocasiones, en 2017 y 2019, y a sus 36 años, 19 de ellos sobre una bicicleta, espera poner de nuevo en alto el nombre de Guatemala.

A pesar de que Decorabaños sufrió la baja de uno de sus corredores más importantes, Walter Escobar, quien dio positivo por coronavirus, Rodas dice que darán su mayor esfuerzo para ser protagonistas.

¿Cómo te sientes al afrontar una nueva edición de la Vuelta a Guatemala?

Contento, al final dentro de toda la crisis que vino a ocasione el COVID-19, es una alegría que podamos correr la vuelta. Tengo la ilusión de poder defender nuestro título, esperamos tener las fuerzas y el positivismo para hacerlo.

¿Cómo ha sido tu preparación y la de tu equipo?

A pesar de las restricciones y los protocolos, la parte física la preparamos igual que el año anterior, por lo mismo esperamos que nuestro nivel sea el idóneo para la Vuelta. Trabajamos entre 3 y 6 horas diarias, con un día de descanso a la semana.

¿Guatemala tiene posibilidades de ganar la Vuelta?

Veo muchas posibilidades. Nuestro objetivo y compromiso este año es la pelea de la vuelta y estamos seguros de que podemos ganar, y si no, seguramente los demás equipos de “Guate” se prepararon de la mejor manera para pelear por el podio final.

¿Cuáles equipos son los rivales a vencer?

Hino sería el candidato al no estar Decorabaños, le sigue Ópticas Deluxe. La Asociación de Chimaltenango, Quiché y Quetzaltenango, tienen buenos escaladores y pueden dar la sorpresa. Extranjeros, Canel’s, de México y el equipo de Ecuador son los candidatos, por la calidad de corredores que tienen.

¿Y qué ciclistas extranjeros darán batalla?

Ignacio Prado y Efren Santos, del Canel’s, de México serán duros rivales. Pero no hay que dejar por un lado a Byron Guamá, de Ecuador y a Christopher Jurado, de Panamá.

¿Cómo ves las etapas?

Todas son difíciles, pero creo que la alta montaña es la que marcará diferencias en la Vuelta.

¿Cómo les afecta la baja de Walter Escobar?

Bastante, por muy fuertes que seamos afecta la calidad del equipo, pues era un candidato fuete. Es una baja importantísima, pero los 5 que quedamos daremos nuestro mejor esfuerzo, trataremos de unir fuerzas lo más que podamos para llenar el vacío que dejó.

#60VueltaGuate | "Estamos contentos, en medio de una crisis, estamos a punto de arrancar con la #VueltaAGuatemala y con Decorabaños sabemos a lo que venimos", palabras de Manuel Rodas, previo a arrancar con la etapa. https://t.co/H4f4TSLfBt 📹: @OSolis_PN pic.twitter.com/dPIgiVB1At — Deportes Publinews (@Deportes_PN) October 23, 2020

¿Qué han hablado con con él?

Desde que supimos que no estaría lo acuerpamos y le dimos ánimos, hemos estado pendientes de él. Aunque físicamente no está con nosotros, moralmente sí, nos apoya y alienta, esperamos que pronto se recupere y que el virus no lo afecte.

No estarán Dorian Monterroso y Celso Ajpacajá…

Ellos están con la Asociación de San Marcos, pero en el momento que los necesitemos, trabajarán para Decorabaños.

¿Qué opinas de que no habrá público?

Es una lástima porque es el principal atractivo de la Vuelta y el que le da aliento a los ciclistas para terminar el trayecto, pero tenemos que adaptarnos y llevarle, aunque sea de lejos, alegría a la afición.

¿Qué le dices a los seguidores para ver la vuelta en casa?

Por seguridad, eviten ir a observar a los ciclistas. Pueden ver la vuelta a través de las redes sociales o en la carretera pero con responsabilidad, con distanciamiento social. Mi consejo es que no asistan a las salidas y metas, pues el acceso será restringido.