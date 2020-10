Champions League podrá tener presencia de aficionados

Otro escenario, en caso de restricciones por parte de las autoridades nacionales, ya sean cierre de fronteras o medidas de cuarentena, el club local deberá ofrecer “un estadio de recambio adecuado”.

El recinto puede encontrarse en un país neutral, “dando tanta prioridad como sea posible a los países que tienen equipos en Champions y cuyos estadios ya están preparados”, precisó la UEFA. Polonia, Hungría, Grecia y Chipre propusieron en agosto estadios así como “ventanas de desplazamiento” para disputar los partidos sin restricciones, tanto en la ‘Champions’ como en la Europa League, que comienza el jueves.

Por el momento, todos los partidos están previstos en sus respectivos estadios, lo que debe permitir el regreso del público en algunos coliseos.

La UEFA anunció un regreso progresivo de los espectadores en todas sus competiciones. Se podrá ocupar hasta el 30% de la capacidad de cada estadio, aunque el aforo máximo efectivo será normalmente más bajo, en función de las restricciones locales.

Así, el PSG-Manchester United se jugará a puerta cerrada por el toque de queda impuesto por las autoridades francesas, pero habrá por ejemplo 5.000 seguidores en Rennes para el gran debut del conjunto bretón en ‘Champions’ contra el Krasnodar. El inicio de un largo camino hasta Estambul.

