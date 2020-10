Cavani no podrá debutar con el Manchester United ante el PSG

El uruguayo Edinson Cavani no regresará en esta ocasión a la que fuese su casa, el Parque de los Príncipes. Luego de salir del Paris SG por la puerta de atrás el pasado verano europeo, el ‘charrúa’ no está entre los convocados del Manchester United para enfrentarse a su antiguo equipo el martes en Liga de Campeones.

“Edinson necesita entrenarse aún unos días”, justificó este lunes su ausencia su entrenador Ole Gunnar Solskjaer.

Una gran cita que se pierde el máximo goleador de la historia del PSG, cuyo último partido lo disputó siete meses atrás, con los colores parisinos.

El tiempo no para 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️

The clock does not stop 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ pic.twitter.com/6n90dR1Iej

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) October 8, 2020