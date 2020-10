Robinho rompe el silencio tras ser acusado de violación

El fichaje del veterano atacante internacional Robson de Souza ‘Robinho‘ al Santos de Brasil fue echado para atrás el viernes por ambas partes a raíz de las presiones por la condena en primera instancia por violación que pesa sobre el jugador en Italia.

“El Santos Fútbol Club y el atleta Robinho informan que, de común acuerdo, resolvieron suspender la validez del contrato firmado el último día 10 de octubre para que el jugador pueda concentrarse exclusivamente en su defensa en el proceso que transcurre en Italia”, anunció en Twitter el club paulista.

En una historia publicada en su cuenta en Instagram, el ariete brasileño de 36 años aseguró que, junto al presidente del Santos, tomó la decisión de invalidar su contratación en medio de “este momento conturbado” de su vida.

NOTA À IMPRENSA

O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália.

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020