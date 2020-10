Gran Premio de Vietnam de la Formula 1 es cancelado para este 2020

El Gran Premio de F1 de Vietnam, inicialmente previsto en abril y después desprogramado debido a la pandemia del nuevo coronavirus, no tendrá lugar finalmente en 2020, anunciaron este viernes los organizadores, sin mencionar si habrá o no una edición en 2021.

“No estamos en condiciones de albergar el evento más prestigioso y excitante del deporte del automóvil en Vietnam en 2020 debido a la pandemia de covid-19”, afirmó este viernes Le Ngoc Chi, presidenta del comité de organización del GP de Vietnam.

“Fue una decisión muy difícil de tomar para todos nosotros, pero al final era la única solución posible después de haber examinado a conciencia todos los criterios de seguridad así como las condiciones actuales” de evolución de la pandemia en el mundo, añadió, sin mencionar un eventual Gran Premio para 2021.

La edición 2020 del GP de Vietnam iba a ser la primera organizada en el país del sudeste asiático, que firmó un acuerdo con Formula One por 10 años para organizar Grandes Premios.

Prevista como la tercera carrera de la temporada y programada en Hanoi en abril, el GP de Vietnam fue aplazado a finales de marzo coincidiendo con el inicio de la pandemia.

Después de otros aplazamientos y cancelaciones, los organizadores de la F1 terminaron por presentar un nuevo calendario para la temporada 2020, en el que se confiaba en poder ubicar varios GP, entre ellos el de Vietnam, en el último trimestre del año.

