Municipal cede a juvenil al Club Aurora por los próximos dos torneos

Los Rojos de Municipal hicieron oficial que el futbolista Erick ‘Dembelé’ Castro de tan solo 19 años jugará cedido los próximos dos torneos con el Club Aurora de Primera División.

Castro llego procedente del Izabal JC, club con el que logró el ascenso a Segunda División, siendo uno de los pilares en el ataque del cuadro que logró el ascenso hace un para de meses en el estadio nacional Doroteo Guamuch Flores.

La noticia no ha sentado nada bien en la afición escarlata, asegurando que no se le está dando la oportunidad a una de las grandes joyas que tiene el futbol nacional en la actualidad.

Positivo por coronavirus hace algunas semanas

El pasado 17 de agosto, Erick Castro dio positivo en una prueba de coronavirus realizada por el departamento médico de Municipal.

“El atacante jugó la serie por el ascenso con el equipo Izabal JC la semana anterior. Durante el fin de semana presentó molestias leves y por ello este lunes a primera hora se le realizó el hisopado”, decía el comunicado de prensa.

“Cabe resaltar que Castro no tuvo contacto con ningún integrante del equipo mayor, únicamente con el preparador físico Rubén González”, continuaba.

‼️ÚLTIMA HORA ‼️ El jugador Erick Castro, positivo por Covid-19 🔗 Conoce todos los detalles 👇🏼 pic.twitter.com/4MMr6ux7fv — CSD Municipal (🏠) (@Rojos_Municipal) August 17, 2020

Al no tener cabida en el plantel de Sebastián Bini, Castro buscará los minutos con los que no contaba en Aurora de Primera División, cabe resaltar que el club militar no ha perdido en las primera jornadas del Torneo Apertura 2020 del ascenso.

Aurora derrotó 0-2 a Comunicaciones en la primera jornada, posteriormente derrotarían al Deportivo Petapa 0-1 también en condición de visita.