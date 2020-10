Cristiano Ronaldo da positivo en prueba de coronavirus

La Federación Portuguesa de Fútbol ha comunicado que el delantero de la Juventus de Turín, Cristiano Ronaldo, ha dado positivo por coronavirus y, por tanto, no estará en el partido del próximo miércoles en Lisboa ante Suecia, correspondiente a la UEFA Nations League, de la que Portugal es vigente campeona.

El jugador se encuentra aislado y asintomático. El resto de la selección lusa ha dado negativo en los consiguientes controles, por lo que no habrá problemas por el momento para disputar dicho encuentro ante el combinado sueco.

Además del partido con su selección es de esperar que se pierda los siguientes partidos con la Juventus de Turín, entre los que se encontrará el debut en Champions. El próximo sábado se enfrenta al Crotone en la jornada de la Serie A, mientras que el equipo de Andrea Pirlo viaja a Ucrana en la primera jornada de Champions, para medirse al Dinamo de Kiev, el próximo martes.

Salvo complicaciones, no debe haber problemas para que el luso reciba al Barça el 28 de octubre, en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

