VIDEO. Bolivianos escalan un cerro para “espiar” a Argentina

Hay personas que hacen lo que sea para poder ver a Messi con el balón y en Bolivia fue justo lo que pasó, un grupo de hombres cumplió su sueño ¡escalando un cerro!

Y es que en el entrenamiento de Argentina, previo al partido contra Bolivia por la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas, estos “espías” se subieron a lo más alto de una formación rocosa, cerca de las canchas de entrenamiento.

Mientras que otros seguidores, arriesgaron menos, se subieron a los techos de las casas cercanas, pero con las mismas ganas de ver, aunque sea a lo lejos, a Lionel Messi.

El juego entre Bolivia y Argentina, en La Paz, será un duelo de estrategias para ganar, pues se enfrentarán a una altura de 3 mil 600 metros de altitud.

Bolivia tiene la ilusión de cosechar en la altitud los puntos suficientes para clasificar. Ganando todos los partidos de local y arañando uno que otro punto como visitante, los andinos podrían estar presentes, por mérito propio, en un Mundial, al que no asisten desde 1994.

Fans in Bolivia standing wherever they can to get a glimpse of Messi with Argentina ⛰ pic.twitter.com/zwiiKRplZ6

— ESPN FC (@ESPNFC) October 13, 2020