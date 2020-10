El tenista español Rafael Nadal (2º ATP) ganó su 13º Roland Garros al batir con rotundidad en la final a Novak Djokovic (1º) por 6-0, 6-2 y 7-5.

Con su nuevo título, Rafa ha igualado la histórica marca de 20 torneos del Grand Slam de Roger Federer.

En 2 horas y 41 minutos el español desarmó al serbio para ampliar su récord de trofeos en la capital francesa, donde suma ya 100 victorias y solo dos derrotas desde que lograra el torneo por primera vez en 2005.

Absolutely nothing was getting past @RafaelNadal

today…

Shot of the day by @OPPO brought to you by none other than the King of Clay.#OPPOxRG20 #RolandGarros pic.twitter.com/9i13VnATdS

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020