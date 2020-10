Marcus Rashford es condecorado por la Reina Isabel II

El futbolista del Manchester United Marcus Rashford fue distinguido este viernes por la reina Isabel II por su acción contra la pobreza infantil durante la pandemia de covid-19, del mismo modo que cientos de anónimos contribuyeron a la lucha contra el virus en Reino Unido.

Bajo la presión de una campaña conducida por el internacional inglés de 22 años, nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), el gobierno del primer ministro conservador Boris Johnson decidió en junio prolongar durante el verano boreal un programa de alimentación de comidas gratis para niños desfavorecidos puesto en marcha durante el confinamiento y el cierre de las escuelas.

La negativa inicial del ejecutivo a mantener este programa de ayudas durante el periodo estival, pese al emotivo llamado lanzado por Rashford, levantó un gran número de críticas, incluso en el seno del partido en el poder.

En total, la reina distinguió a 1.495 personas. Esta lista da testimonio “del tipo de país que somos: atento, lleno de compasión y determinado frente a una pandemia mundial”, dijo Johnson en un comunicado.

