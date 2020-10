VIDEO. “El resultado nos deja preocupados para lo que viene”

El estratega guatemalteco, Amarini Villatoro, habló sobre el “mal funcionamiento de la Selección Nacional de Guatemala ante Nicaragua y mostró su preocupación de cara a lo que se viene.sele

Y es que la bicolor sumó este martes su tercer partido sin conocer la victoria, tras empatar 0-0 con “los pinoleros”.

Antes, el combinado nacional cayó 2-0 ante Panamá en mazo, y el 30 de septiembre, 3-0 ante México.

Las palabras de Amarini Villatoro

“No estamos contentos, más que con el resultado, con el funcionamiento. Tenemos muchas cosas que mejorar. Nos deja preocupados para lo que viene”, dijo el estratega en una conferencia de prensa al final del partido.

Y continuó: “Todavía nos falta ritmo de juego, no es excusa, pero nos sigue faltando tiempo. Contra México fue igual, cometimos muchos errores de destiempo en llegar a la pelota, llegábamos tarde”.

Además, Amarini recordó que están cerca las eliminatorias de Concacaf y la clasificatoria para la Copa de Oro. “Hay que mejorar, que el grupo individualmente mejore en sus equipos también, para eso son esos partidos, para lo que viene, para estar preparados para la competencia oficial”.

El COVID-19 afectó

También reconoció que el parón por la pandemia del nuevo coronavirus afectó al futbol guatemalteco, pues mientras Nicaragua no detuvo su torneo anterior y ya lleva 12 jornadas disputadas del Apertura, Guatemala apenas suma seis.

“Es frustrante generar, las ocasiones claves que generamos sobre todo en el segundo tiempo, tuvimos dos o tres ocasiones claras que maquillan el resultado, pero vamos al funcionamiento”, agregó.

“Por momentos perdíamos el orden, teníamos desatenciones y me preocupa. Estamos llegando tarde a muchas jugadas, tanto a cortar, como para generar. Eso es falta de reacción, del mismo ritmo, pero es lógico ustedes acá no pararon, terminaron su torneo, llevan 12 jornadas y apenas en Guatemala se juegan 5, pero eso lo va a entender la gente que sabe de futbol. El resultado al final va a ser siempre criticable”.

Sobre Nicaragua

Sobre el planteamiento de Nicaragua dijo: “Fue un equipo ordenado en sus líneas, con las características de tener los extremos rápidos, mejoró mucho en el juego aéreo algo que les había costado, nosotros no generamos a pesar del balón parado que tuvimos a favor, otra de las cosas preocupantes”.

Mientras que sobre la parte anímica de sus jugadores, dijo que “estamos frustrados, no solo por el resultado, si no por el rendimiento en los dos partidos, que no fue lo esperado, pero venimos de seis meses de un parón, con 5 partidos, y no es excusa, pero no estamos al ritmo tampoco de México que lleva 12 o 14 jornadas encima y acá que también ustedes no pararon, esa es una ventaja”, concluyó

Amarini sumó este martes 13 partidos al frente de la bicolor con un saldo de siete victorias, 3 empates e igual número de derrotas

*Fotos Omar Solís y Fedefut