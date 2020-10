Luis Martínez: “Hay compañeros que dicen que no les han hecho los hisopados”

El pasado 29 de agosto se reinició la actividad de la Liga Nacional, tras estar más de seis meses detenida por la pandemia del coronavirus que afectó a gran parte de la civilización.

En la Asamblea General Ordinaria celebrada previo al inicio del Torneo Apertura 2020 se dio a conocer el protocolo sanitario que debían seguir los 12 clubes afiliados durante el transcurso del certamen.

Sin embargo, desde hace un par de semanas se han dado a conocer varios contagios de Covid-19 en distintos clubes nacionales, siendo Municipal y Cobán Imperial de los más afectados.

El Club Social y Deportivo Cobán Imperial hace saber a nuestra noble afición, patrocinadores, medios de comunicación y población en general que a requerimiento de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala el pasado 29 de septiembre informa pic.twitter.com/NRl84oQhuj — CSD Cobán Imperial Oficial (@CobanImperial) October 1, 2020

“Hay compañeros que no se realizan los hisopados”

El jugador de Guastatoya y seleccionado nacional, Luis Martínez charló con Emisoras Unidas sobre el partido entre México y Guatemala y sobre las diferencias de protocolos sanitarios entre los países vecinos.

Martínez afirmó que el protocolo es parecido. Sin embargo, destaca que en México se realizan varias pruebas para tener un mayor control.

“Los protocolos en México y Guatemala son parecidos, en el -CAR- nos hicieron hisopados previo a viajar a México. Ahora, allá nos hicieron como 4 o 5 pruebas, si está más controlado y hacen pruebas después de los partidos, cosa que no se hace acá”, destacaba el delantero nacional.

#SeleMayor La Sele ya se encuentra en el estadio Azteca para realizar su reconocimiento de cancha.#VamosGuate #ModoSelección pic.twitter.com/FK9yij7Zot — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) September 29, 2020

Sin embargo, Martínez afirmó que en la Liga Nacional se está lejos de cumplir a cabalidad los protocolos, ya que hay varios jugadores que no se hacen hisopados y no se sabe si están contagiados o no.

“Acá, uno se topa con compañeros que te dicen que no se les han hecho los hisopados, otros a veces dicen que ya se los hicieron cuando no es así, entonces uno no sabe quién está contagiado”, explicaba el jugador de Guastatoya.

📝 CSD Municipal informa: Pruebas Covid-19 PCR pic.twitter.com/1EuUStJSiM — CSD Municipal (🏠) (@Rojos_Municipal) September 29, 2020

Martínez destacó que en Guastatoya la directiva si desinfecta constantemente los camerinos y las instalaciones del estadio David Cordón Hichos, pero recalca que no todos los clubes hacen lo mismo.

“Acá (Guastatoya) desinfectan los camerinos seguido y se tiene controlado, pero en otros clubes no se hace, no sé si sea por falta de presupuesto”, acotó Martínez.

El pasado 26 de septiembre, Guastatoya informó que Fredy Orellana y Cristhian Reyes dieron positivo por Covid-19. La directiva los apoyo con insumos mientras guardaban la cuarentena.

El Club Deportivo Guastatoya, informa: Que el día miércoles, se realizaron los hisopados PCR a todo el plantel Pecho Amarillo, lamentando que 2 jugadores dieran positivo. pic.twitter.com/JvMYsglQuu — CD Guastatoya (@CD_Guastatoya) September 26, 2020

