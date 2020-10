Barcelona tendrá una dura prueba este domingo contra el Sevilla

Una nueva sesión del Barça de Ronald Koeman finalizó este sábado para preparar el encuentro de LaLiga ante el Sevilla. Después del entrenamiento de recuperación, que tuvo lugar el viernes 2 de octubre en el campo 2 de la Ciudad Deportiva, este sábado 3 de octubre los azulgranas han saltado al césped del campo Tito Vilanova.

En una mañana soleada, los barcelonistas se han ejercitado con el partido liguero de la jornada 5 en mente. Destacar que Sergiño Dest, que 24 horas atrás estaba viviendo su presentación como nuevo futbolista barcelonista, se ha entrenado por primera vez con el grupo.

Full Video on Barça TV+ ▶️ https://t.co/8gQrR49vr1 pic.twitter.com/LoZ3lUHDT0

⚠️ EXCLUSIVE! Behind the scenes: @sergino_dest , unveiled

La figura de Ivan Rakitić se verá de nuevo en el Camp Nou. 32 días después de su despedida como jugador azulgrana, el centrocampista croata llegará a Barcelona para disputar la jornada 5 de LaLiga entre Barça y Sevilla. Sin duda, será un regreso especial para el ex ‘4′ barcelonista.

“Me voy muy agradecido, llevaré al Barça en el corazón”, esta fue la frase que pronunció Rakitic en la rueda de prensa, celebrada en el Auditori 1899 el pasado 2 de septiembre, de su adiós como futbolista del FC Barcelona.

Ganador de 13 títulos en Can Barça, también declaró que sus seis temporadas como blaugrana fueron “espectaculares”. “Para mí no había mejor manera de empezar el día que coger el coche e ir a la Ciudad Deportiva a entrenar”, expresó.

Last training session in Sevilla before tomorrow’s game! 💪🏼⚽️ #IvanRakitic @SevillaFC pic.twitter.com/Q8sK8fXkdz

— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) October 3, 2020