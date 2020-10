“Marcelo Bielsa es mejor entrenador que yo”, afirma Pep Guardiola

El entrenador Pep Guardiola dijo este viernes que no cree que esté a la altura de Marcelo Bielsa como técnico pese a la enorme diferencia que hay entre ambos en número de títulos ganados a lo largo de sus carreras.

Guardiola se medirá a Bielsa, a quien considera uno de sus inspiradores, por primera vez desde 2012 cuando el Manchester City visite al Leeds en la Premier League el sábado.

El catalán ha levantado 24 grandes títulos contando sus etapas en el Barcelona, Bayern de Múnich y City. Por contra, Bielsa solo ha ganado tres títulos de liga en Argentina y ascendió al Leeds a la élite del fútbol inglés tras una ausencia de 16 años.

Elland Road awaits! ⏩

Hear what Pep has to say about our teatime trip to Leeds on Saturday.

Live tweets on the way 💬

⚽️ @marathonbet

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/SFaOjYJbyU

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2020