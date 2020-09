Amarini Villatoro dio sus impresiones sobre la selección de Guyana

Ayer por la noche se celebró el sorteo de la Copa Oro 2021 de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus, donde Guatemala y el resto de selecciones conocieron a sus rivales.

El combinado nacional se enfrentará a la selección de Guyana, de ganarle el partido a la isla caribeña se enfrentarían al ganador de la llave entre Guadalupe y Bahamas y quedarían en el Grupo C, compartiendo sector con Costa Rica, Jamaica y Suriname.

Guatemala, no tendrá un camino fácil, pero tampoco imposible y buscará regresar a una fase de grupos de la Copa Oro tras estar dos años suspendidos y no participar en las ediciones de 2017 y 2019.

Amarini Villatoro destacó que las distancias se han acortado en el futbol y que Guyana no será un rival sencillo: “La clave será prepararnos de la mejor manera de acá a julio y seguir con el proceso que hemos manejado, Guyana no será un rival fácil, las instancias se han acortado en el futbol”, comentó Villatoro.

El equipo nacional de fútbol de Guyana , apodado los Golden Jaguars , representa a Guyana en el fútbol internacional y está controlado por la Federación de Fútbol de Guyana . Es una de las tres naciones sudamericanas que es miembro de la Unión de Fútbol del Caribe de CONCACAF junto con Surinam y la Guayana Francesa . Hasta la independencia de Guyana en 1966, compitió como Guayana Británica .

