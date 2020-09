El Barcelona debutará este domingo en La Liga frente al Villareal

Todo está listo para que el FC Barcelona debute en la temporada 2020-2021 de la Liga Española.

Los azulgranas recibirán este domingo al Villareal a partir de las 13:00 horas en el Camp Nou y buscarán comenzar con el pie derecho a cargo del neerlandés Ronald Koeman, quien oficialmente debutará en el banquillo culé.

Durante la última práctica, realizada este sábado, Koeman contó con todos los elementos de su plantilla, a excepción de los lesionados Ter Stegen, Umtiti y Braithwaite.

La alineación frente al Villareal

De acuerdo a lo informado por Mundo Deportivo, y si no cambia nada de último momento, esta podría ser la alineación que utilice Koeman para medirse al “Submarino Amarillo”:

Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Buquets, Messi, Coutinho, Ansu Fati y Griezmann.

El bosnio Miralem Pjanic, quien no lleva muchos entrenamientos con los blaugranas, arrancaría el encuentro desde el banquillo de suplentes.

Koeman vuelve a hablar de Suárez

Tras concluir la última práctica previo al duelo frente al Villareal, Koeman brindó una conferencia de prensa y uno de los temas fue Luis Suárez.

“Parece que he sido el malo de la película y no es así, porque desde el primer día o después de mi llamada con Luis, he demostrado respeto por el jugador y la persona que es”, explicó Koeman.

Koeman explicó que fue una decisión conjunta del club y él mismo, en la perspectivas de hacer cambios en el club.

“Se nota que hay gente muy joven que va a tener posibilidades, con Luis nos respetamos, hemos hablado claramente sobre su futuro y al final se fue al Atlético y le deseo toda la suerte del mundo”, añadió.

Preguntado por la posible llegada de refuerzos, cuando suenan nombres como Memphis Depay (Lyon) o Lautaro Martínez (Inter de Milán), Koeman consideró que “nada está descartado”.

*Con información de AFP