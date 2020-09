Selección de Trinidad y Tobago quedaría excluida de la Copa Oro

Trinidad y Tobago, suspendida el jueves por la FIFA por problemas en su federación, entrará en el sorteo de la Copa Oro 2021 pero solo competirá en el torneo si es readmitida antes del 18 de diciembre, informó el viernes la Concacaf.

En un comunicado, la Confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) dijo que “toma nota de la decisión de la FIFA de suspender a la Asociación de Fútbol de Trinidad y Tobago”.

El Consejo de Concacaf, en una reunión de emergencia la noche del jueves, decidió que Trinidad y Tobago se mantenga en el sorteo de las preliminares de la Copa Oro, que se celebrará el próximo lunes.

Sin embargo, la selección caribeña solo participará en el torneo si la FIFA le levanta la suspensión antes de las 17:00 horas del 18 de diciembre de 2020.

En caso contrario, “Trinidad y Tobago será reemplazado en las preliminares para la Copa Oro por la Asociación de Fútbol de Antigua y Barbuda como el siguiente equipo mejor clasificado según su actuación en la Liga de Naciones Concacaf 2019”, señaló Concacaf.

El jueves, la FIFA suspendió a Trinidad y Tobago por “graves violaciones” de sus estatutos después de que la justicia del país caribeño impugnase la imposición por la instancia futbolística de una nueva directiva en la federación trinitense por mala gestión de los responsables anteriores.

