Natalia Barulich publica su primera foto con Neymar con este mensaje

La modelo estadounidense, Natalia Barulich confirmó su noviazgo con el astro del PSG, Neymar, al compartir su primera foto como pareja.

La modelo y bailarina estadounidense generó todo tipo de comentarios en las redes sociales con su última publicación.

Esta vez no fue Neymar el protagonista de un nuevo capítulo de la novela “Neymar, Natalia Barulich y Maluma”.

Y fue ella quien decidió poner fin a los rumores de noviazgo y confirmar su relación con el brasileño con una foto.

Neymar y Natalia Barulich se divierten

“Nunca te tomes la vida demasiado en serio”, fueron las palabras que escribió la modelo estadounidense.

Por primera vez, Natalia se mostró sentada en un sillón acompañada muy de cerca por Neymar y sonrientes frente a la cámara

De momento los dos se encuentran en París, lugar en donde los rumores sobre un posible romance fueron aumentando, más, luego de que el jugador compartió un video celebrando con sus compañeros de equipo y cantando la canción “Hawaii” de Maluma, exnovio de Natalia.

Sin problemas

Esta acción habría provocado que el cantante colombiano cerrara su cuenta de Instagram por un día, por los cientos de comentarios que le llegaron.

Cuando volvió a la actividad, Maluma negó tener problemas con Natalia y Neymar, con quien tenía una gran amistad.

Además, también negó que la canción “Hawaii” haya sido dedicada a su expareja. “La escribimos en combo… me la mostraron en enero y cuando grabé el intro del coro inmediatamente supe que iba a ser una canción grande”.

“Jamás me inspiré en ninguna relación, nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Sé que muchos querían que eso pasara, pero no, no es así”, confesó en ese entonces.