Bartomeu se habría entrometido en el fichaje de Luis Suárez con el Atlético

El futuro de Luis Suárez volvió a dar un giro inesperado, ahora en las negociaciones con el Atlético de Madrid.

Hace algunos días, el uruguayo se realizó el examen de italiano para recibir el pasaporte de dicho país, examen que aprobó, sin embargo, las negociaciones se cayeron entre la directiva de la Juventus y la del Barcelona.

A eso, se le suma, que Luis Suárez habría hecho trampa en el examen de italiano, información que ha salido a la luz en las últimas horas.

Luis Suarez has been accused of cheating on an Italian language exam by knowing the answers in advance, according to reports in Italy.

Suarez was required to take the test to gain citizenship ahead of a potential move to Juventus. pic.twitter.com/bBy19PFTx6

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 22, 2020