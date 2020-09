VIDEO. El legionario Nico Rittmeyer participará en los playoffs de la USL

Dos goles en la primera mitad de Zeiko Lewis y Nicque Daley fueron suficientes para que el Charleston Battery superara al Miami FC, lo que le dio a los negros y amarillos su puesto número 13 consecutivo en los playoffs con una victoria por 2-0 el sábado por la noche.

En lo que fue un juego difícil y físico para ambos lados, se necesitaron dos piezas de calidad para marcar la diferencia. Ambos equipos tuvieron sus ocasiones, pero fue la primera oportunidad real de la noche la que abrió el marcador.

Fue una simple, ruta uno, bola precisa de Leland Archer que encontró al máximo goleador Zeiko Lewis después de 18 minutos. quien bajó el balón, y mientras el toque estaba delante de él, el delantero superó al arquero de Miami, Mark País, antes de que un sabroso chip pusiera al Battery al frente.

