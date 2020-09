Juliano Rangel: “Siempre que me sumo al ataque es para aportar”

El Deportivo Achuapa dio la gran sorpresa del fin de semana al derrotar a Municipal en el estadio Manuel Ariza.

Dicho encuentro fue muy peleado y tuvo la presencia de unos aficionados que se la “ingeniaron” para ver el duelo en las afueras del estadio.

El gol de los cebolleros fue obra de Juliano Rangel, quién cerca de finalizar el partido aprovechó un centro de Edgar Macal para darle el triunfo a Achuapa.

El defensor brasileño fue el artífice del gol del triunfo cebollero contra Municipal a los 87 minutos en el estadio Manuel Ariza.

Rangel, habló en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas y se mostró contento por anotar y darle el triunfo a Achuapa.

“Fue un partido abierto, estoy muy contento con el gol, es una lástima que no hubo afición en el partido”, comentaba Rangel.

El brasileño añadió de que siempre que se suma al ataque es con la intención de aportar al equipo.

“Cada vez que voy al ataque es con la intención de aportar, no me puedo quedar esperando la pelota, ayer afortunadamente yo estaba en el área y fui con la intención de anotar y gracias a Dios se me dio”, acotaba el defensor cebollero.