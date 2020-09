Ivan Rakitic anuncia su retiro de la selección de Croacia

El centrocampista croata Ivan Rakitic, de 32 años, anunció este lunes su marcha de la selección del país balcánico, con la que fue subcampeona en el Mundial de 2018 en Rusia, anunció la federación.

“Decir adiós a la selección croata es la decisión más difícil de mi carrera, pero he sentido que ha llegado el momento para tomar esta decisión”, declaró el jugador, citado en un comunicado.

Esta decisión de “Raketa”, que disputó 106 partidos para su país desde 2007, marcando 15 goles, llega tres semanas después de su marcha del FC Barcelona para regresar al Sevilla FC.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢

— HNS (@HNS_CFF) September 21, 2020