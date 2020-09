Liga de Panamá es cancelada y seleccionados panameños se solidarizan

La cancelación del torneo Clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llevó este viernes a que los seleccionados panameños concentrados en la burbuja de entrenamiento se retiren de la misma como solidaridad con sus colegas.

“En solidaridad con sus compañeros de Liga Panameña de Fútbol (LPF), ascenso y fútbol femenino, los jugadores se retiran de la concentración voluntariamente”, confirmó hoy a “todos” los jugadores han tomado esta decisión de dejar la burbuja de concentración de la selección panameña que lleva 26 días trabajando en Penonomé, provincia central panameña de Coclé, bajo el mando del técnico hispano-danés Thomas Christiansen, y la misma es “definitiva”.

Solís señaló que hubo un acercamiento con el técnico de la selección panameña para comunicarle la situación y la decisión tomada.

El dirigente y ex seleccionado panameño advirtió que la mayor parte de los problemas del fútbol panameño se debe al “conflicto de interés” y “la gestión deficiente de la federación y algunos clubes, sigue impactando negativamente en nuestro fútbol”.

Ayer la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y su comité ejecutivo tomó la decisión de cancelar el año del fútbol profesional en su versión Apertura y Clausura, tomando como excusa la pandemia de la Covid-19, que ha atacado con fuerza al país centroamericano con más de 100 mil casos y arriba de 2 mil muertos, luego de seis meses.

Los futbolistas panameños convocados a selección han decidido abandonar la concentración, si no hay torneo, no habrá selección y los partidos ante @fedefut_oficial no se realizarían.

Toca seguir buscando rivales. pic.twitter.com/IOgRz2ND8x

— Fredy Lopez (@fredyfutbol_eu) September 19, 2020