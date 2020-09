El Everton mantiene un inicio perfecto de la temporada 2020/2021 después de su segunda victoria consecutiva, este sábado ante el West Bromwich Albion.

Con 6 puntos en dos fechas y una diferencia de goles de +4, el Everton se pone en lo más alto de la tabla, mientras que el recién ascendido West Brom, con 0 puntos y -6 goles, deberá mejorar.

FT. UTFT – UP THE FIVE-STAR TOFFEES! ✊

La estrella indiscutible del partido fue Dominic Calvert-Lewin, goleador decisivo ante el Tottenham en la primera fecha.

Este sábado anotó de un acrobático remate de tacón (1-1, 31), empujando a la red sobre la línea de gol un pase del brasileño Richarlison (4-2, 62), y de cabeza a pase de corner de James Rodríguez (5-2, 66).

El colombiano James Rodríguez había puesto por delante a los Toffees mediante un disparo raso cruzado y ajustado al palo en el minuto 45.

El último gol fue obra del defensor Michael Keane (3-2, 54).

El marcador se antoja algo abultado para un West Brom no exento de talento, como demostraron sus dos goles obra de sus extremos (Grady Diangana, y el brasileño Matheus Pereira de libre directo a la escuadra).

Feliz por primer gol en la premier league, tenemos que seguir así. Happy for my first Premier League goal.

Great job guys.💙💪🏼 @Everton pic.twitter.com/Rru8BSELkT

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 19, 2020