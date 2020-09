Las contrataciones más llamativas de cara a la temporada 2020-2021 del futbol europeo

La temporada 2019-2020 del futbol internacional fue un tanto irregular por la pandemia del coronavirus que ha afectado gravemente la economía.

Los mercados de fichajes ya no serán los mismos, ya que por las crisis que debieron afrontar varios equipos su economía se vio afectada.

Por lo que, los fichajes exorbitantes serán poco probables a partir de ahora o al menos hasta que la situación mejore a nivel mundial.

La nueva temporada tendrá nuevos protagonistas, pero las ganas y ansias de ganar el título para varios clubes se mantendrá intacta.

Clubes de gran renombre han hecho algunos movimientos llamativos, por su parte, otros han decidido mantener gran parte de su plantilla como lo hizo el Real Madrid.

Barcelona contrató al mediocampista bosnio Miralem Pjanic, quién llega procedente de la Juventus, llega para sustituir a Arthur,

Meses antes se había anunciado el refuerzo de Francisco Trincao, joven portugués que llega procedente del Braga del país lusitano.

Además el Barcelona también se reforzó en el banquillo, tras la salida de Quique Setién, el holandés Ronald Koeman tomó el mando de los banquillos blaugranas.

Por su parte, el Sevilla se hizo con los servicios del croata Ivan Rakitic, quién llegó al club andaluz por una cantidad cercana a los 1.5 millones de euros.

El Bayern Munich ha hecho oficiales dos incorporaciones de cara a la temporada 2020-2021 donde buscarán volver a tener protagonismo en las competiciones europeas.

El primero fue el joven francés de 19 años, Tanguy Nianzou Kouassi, quién llega procedente de Paris Saint-Germain en condición de libre.

La segunda incorporación fue la del joven alemán Leroy Sané, quién llega procedente del Manchester City por una cifra cercana a los 50 millones de euros.

Por su parte el Borussia Dortmund hizo oficial el fichaje del lateral belga, Thomas Meunier, quién llega libre del Paris Saint-Germain.

El mundialista belga, llega a suplir la baja del carrilero marroquí Achraf Hakimi.

Además, el Dortmund se hizo con la cesión del jugador brasileño Reinier Jesús, quién pertenece al Real Madrid.

La Juventus se reforzó con el fichaje del mediocampista brasileño Arthur Melo, quién llega procedente del Barcelona, llegará a partir de la próxima temporada para suplir la baja de Pjanic.

Por su parte, el Inter de Milan hizo oficial el fichaje de Achraf Hakimi, carrilero marroquí que llega procedente del Real Madrid.

La transacción se cerró por 40 millones (+ 5 variables), Hakimi se despide después de toda una vida defendiendo los colores blancos y una cesión por un año en el Dortmund.

Los neroazurris, también se reforzaron con el serbio Aleksander Kolarov, quién llega procedente de la Roma por 1.5 millones de euros.

Además, el Milán se hizo con la cesión del madridista Brahim Díaz por una temporada sin opción a compra, por su parte, también renovaron al experimentado Zlatan Ibrahimovic por una temporada más.

El Chelsea se reforzó con el talentoso delantero alemán Timo Werner, quién llega procedente del RB Leipzig del futbol alemán.

Meses antes habían concretado el fichaje del mediocampista holandés, Hakim Ziyech, quién formaba parte del Ajax de Amsterdam.

Además, oficializaron el fichaje del alemán Kai Havertz, una transacción cercana a los 80 millones de euros (más variables).

Al Chelsea, también se sumó el defensor brasileño de 36 años, Thiago Silva.

El Liverpool se ha movido poco en el mercado, el único fichaje que han realizado durante este mercado ha sido el del español, Thiago Alcántara, quién llegó al club por una cantidad cercana a los 30 millones de euros.

El Manchester United se hizo con los servicios del holanés Donny Van de Beek, quién llegó procedente del Ajax.

Por su parte, el rival de ciudad el Manchester City, se reforzó con el defensor holandés Nathan Aké y el extremo español Ferran Torres.

Uno de los fichajes más sonados del mercado inglés fue el del colombiano James Rodríguez, quién tras no tener muchos minutos con el Real Madrid, decidió salir del club y recalar con el Everton.

El cafetero se volvió a encontrar con Carlo Ancelotti, técnico que lo llevó al Real Madrid y también al Bayern Munich.

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.

Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8

