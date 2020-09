Concacaf revela detalles del primer sorteo de la Copa Oro

Concacaf ha confirmado hoy que el primer sorteo de la Copa Oro se llevará a cabo en Miami, Florida, el lunes 28 de septiembre a las 8:00 horas (tiempo del este)

El evento en vivo y hecho para televisión, será conducido por la presentadora de TUDN y ganadora del premio Emmy, Lindsay Casinelli, y el analista líder de fútbol de Fox Sports y leyenda de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Alexi Lalas.

El sorteo de la Fase de Grupos será realizado por el Director de Competencias de Concacaf, Carlos Fernández, junto con la ex estrella de la selección nacional de Honduras Wilson Palacios, un jugador destacado en las ediciones 2005, 2007 y 2011 de la Copa Oro. Para el sorteo de la Fase Preliminar (Prelims), el Director de Desarrollo de Concacaf y ex internacional de Granada Jason Roberts asistirá en los procedimientos.

Concacaf anuncia detalles para el primer sorteo de la Copa Orohttps://t.co/DjJNpaJgOs

— Gold Cup (@GoldCup) September 18, 2020