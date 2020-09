Este es el plan para reactivar el futbol femenino en Guatemala

La Liga Nacional de Futbol Femenino de Guatemala, realizó su Asamblea General Ordinaria para tratar varios aspectos para la reanudación de la máxima categoría del futbol femenino en Guatemala.

Por el momento, únicamente la Liga Nacional se encuentra ya en juego, por su parte, clubes de Primera División ya se encuentran realizando su pretemporada para preparar de la mejor manera el inicio de Apertura 2020 en el ascenso, también será con grupos regionalizados.

Sin embargo, en el futbol femenino solicitan apoyo a las autoridades competentes para reanudar el campeonato, por lo que en dicha Asamblea se tocaron varios aspectos puntuales.

Women's national football team player Gloria Aguilar trains on her rooftop in Guatemala City.

📸 Johan Ordonez #AFP pic.twitter.com/8kuS57DpKr

— AFP Photo (@AFPphoto) June 13, 2020