VIDEO. ¡Remontada épica! Dominic Thiem se corona campeón del US Open

Al cuarto intento y con una heroica remontada, el austriaco Dominic Thiem levantó este domingo su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, abriendo camino a una nueva generación de tenistas que deben suceder a los tres gigantes, Federer, Nadal y Djokovic.

— US Open Tennis (@usopen) September 14, 2020

DOMINIC THIEM IS YOUR 2020 #USOPEN CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/HEOYT41ACh

AN ALL-TIME COMEBACK!

Si esta victoria es el inicio del derribo del viejo régimen o solo un paréntesis está todavía por ver, ya que Novak Djokovic (33 años), Rafael Nadal (34) y hasta Roger Federer (39) tienen intenciones de seguir escribiendo páginas de gloria.

Pero de momento Thiem, de 27 años, ha ingresado en el club de nuevos ganadores de Grand Slam, que se mostraba inexpugnable desde la entrada del croata Mario Cilic en 2014.

It's Dominic Thiem's moment.

The point that made him a Grand Slam champion 👇 pic.twitter.com/uYMplH3TF7

— US Open Tennis (@usopen) September 14, 2020