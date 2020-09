La Premier League arrancó con un triunfo del Arsenal contra el Fulham

Con su fácil victoria en el campo del recién ascendido Fulham (3-0), gracias los goles del francés Alexandre Lacazette, el brasileño Gabriel y el gabonés Pierre Emerick Aubameyang, este sábado en el inicio de la nueva temporada, el Arsenal se convirtió en el primer líder de la liga inglesa.

Tras su victoria en la Copa de Inglaterra contra Chelsea (2-1) y en la Community Shield contra Liverpool (1-1, 5-4 en los penales), Arsenal confirmó su excelente forma.

Sin Mesut Özil o Matteo Guendouzi, que no estaban entre los convocados, los Gunners tomaron rápidamente la delantera gracias a Alexandre Lacazette (9).

