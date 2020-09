Sorprenden a Connor McGregor con prueba antidopaje en su yate

El excampeón de la UFC, Connor McGregor, se mostró extrañado, pues mientras disfruta de sus vacaciones con su prometida Dee Devlin, la Agencia Antidopaje de los Estados Unidos lo visitó en su yate privado de 3.4 millones de euros para un control antidopaje.

Así lo dio a conocer el deportista en sus redes sociales, con un mensaje enviado a las autoridades de dicha agencia.

El irlandés compartió en su cuenta de Twitter una imagen en la que se ven los vasos contenedores de muestra, una carta y un mensaje que le recuerda a la UFC que él ya está retirado.

Qué está pasando aquí, UFC? La USADA acaba de llegar a mi yate esta mñana para hacer pruebas ¡Estoy retirado, chicos! Pero adelante, les permitiré que las hagan”, expresó.

“¡Es todo natural aquí, nena! Por siempre y para siempre, Dios os bendiga ¡Mañana, 180 km. a través del Mar Mediterráneo! ¡Vamos!”.

Cabe recordar que McGregor decidió retirarse de la alta competición el pasado 7 de junio.

What’s going on here @ufc? USADA have just arrived to my yacht this morning for testing?

I’ve retired guys!

But go on then, I’ll allow them test me. It’s all natural here baby!

Forever and always, God Bless 🙏

180km across the Mediterranean Sea tomorrow! LET’S GO!! pic.twitter.com/xjk0wvci0n

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 11, 2020