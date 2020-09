La NFL regresó con un triunfo de los actuales campeones

Aficionados de Kansas City que acudieron a la apertura de la temporada de la liga de football americano (NFL) el jueves abuchearon a los jugadores de sus Chiefs y de los Houston Texans cuando celebraron un momento de unidad contra el racismo antes del juego.

En los momentos previos al partido, en el que los Chiefs, vigentes campeones del Super Bowl, derrotaron a los Texans por 34-20, los jugadores de ambos equipos formaron una única fila en el centro del campo, entrelanzando sus brazos.

Con los jugadores guardando silencio de forma solemne se escucharon abucheos y silbidos desde las gradas del Arrowhead Stadium, donde se permitió la entrada de 15.985 espectadores.

Previamente, Chiefs y Texas habían mostrado su apoyo a la lucha contra la injusticia racial de diferentes maneras durante la interpretación de “Lift Every Voice and Sing”, una canción considerada el “himno nacional negro”, y luego durante el himno tradicional de Estados Unidos.

Los jugadores de Houston eligieron quedarse en su vestuario en las dos interpretaciones.

Los jugadores de Kansas City sí estuvieron en el campo todos de pie, salvo el jugador afroestadounidense Alex Okafor que hincó una rodilla en el césped, replicando el emblemático gesto popularizado por la ex estrella de la NFL Colin Kaepernick.

"We wanted to show that we're unified as a league and we're not going to let playing football distract us from what we're doing and making change in this world." @PatrickMahomes explains the Moment of Unity between the Chiefs and Texans before the game. 👏👏👏 pic.twitter.com/U2fhbMBrrE

— Sunday Night Football (@SNFonNBC) September 11, 2020