VIDEO. Caleb Ewan saca chispas en reñido sprint y gana la etapa

“Ha sido (un esprint) muy desordenado. He tratado de arrancar en el último momento y no estaba seguro de haber ganado, aunque lo he celebrado por si acaso”, explicó Caleb Ewan (Lotto-Soudal).

El velocista australiano se impuso en un reñido esprint en la etapa 11 del Tour de Francia, disputada este miércoles, con 167.5 km de recorrido entre Châtelaillon-Plage y Poitiers, tras la que el esloveno Primoz Roglic se mantiene como líder de la carrera.

Ewan superó por centímetros al eslovaco Peter Sagan, al irlandés Sam Bennett y al belga Wout Van Aert para apuntarse su segundo triunfo parcial en esta.

No obstante, los comisarios de carrera decidieron sancionar a Sagan por una maniobra peligrosa en el esprint clasificándole en el último puesto del pelotón, por lo que además de la segunda plaza pierde unos puntos muy valiosos en la pelea por el maillot verde de la regularidad.

Ewan ya se había impuesto en la tercera jornada de la presente edición, con final en Sisteron, y suma ya cinco victorias de etapa en el Tour de Francia.

Ewan se mostró ambicioso para lo que resta del Tour: “Estoy muy contento con mis dos victorias de etapa. Tras la primera, siempre quieres la segunda… y ahora quiero una tercera, sobre todo la de París” (en la llegada final a la capital el 20 de septiembre).

En la etapa más tranquila desde que la carrera arrancó el pasado 29 de agosto en Niza, no se registraron cambios significativos en la clasificación general, que sigue liderada por Roglic, con 21 segundos de ventaja sobre el colombiano Egan Bernal (Ineos) y 28 sobre el francés del Cofidis Guillaume Martin.

