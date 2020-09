Dos futbolistas ingleses separados de la selección por romper medidas sanitarias

El seleccionador inglés Gareth Southgate anunció este lunes que el medio ofensivo Phil Foden y el delantero Mason Greenwood fueron excluidos de la selección inglesa que jugará ante Dinamarca el martes en la Liga de Naciones por haber violado las medidas anticovid.

“Desafortunadamente me enteré de que dos chicos han violado las directrices de la burbuja (destinada a aislar el grupo como protección contra el covid-19)”, explicó Southgate en una rueda de prensa sobre Foden y Greenwood, que debutaron con la selección absoluta inglesa el sábado.

“Rápidamente hemos decidido que no podían tener contacto con el resto del grupo, que no irían al entrenamiento y que tenían que volver a Inglaterra de manera separada”, añadió.

