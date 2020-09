VIDEO. Tadej Pogacar se lleva la novena etapa del Tour de Francia 2020

El favorito, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo), se hizo con el maillot amarillo del Tour de Francia este domingo a la salida de los Pirineos tras la novena etapa ganada por su compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates) en la meta de Laruns.

Pogacar superó al esprint a un pequeño grupo de cinco ciclistas en esta segunda jornada pirenaica. Roglic quedó segundo por delante del suizo Marc Hirschi, protagonista de una larga fuga en solitario pero atrapado a menos de 2 kilómetros de meta.

Aunque Roglic sumó segundos de bonificación, en el cara a cara empató con el colombiano Egan Bernal, vigente campeón de la ronda francesa, que le hizo frente en el Marie-Blanque, la última ascensión del día.

What a finish and a double for 🇸🇮 Slovenia!

Relive the final kilometre and @Tamaupogi's sprint win!

Quel final avec un doublé slovène !

Revivez le dernier kilomètre et le sprint victorieux de 🇸🇮 @TamauPogi à Laruns !#TDF2020 pic.twitter.com/ZNjxOsrbtL

