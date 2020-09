En un atípico Gran Premio de Monza, Pierre Gasly se quedó con el triunfo

El francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) conquistó este domingo el GP de Italia al término de una carrera completamente loca marcada por una interrupción y un podio inédito.

Es la primera victoria de Gasly en F1 y la primera de un piloto francés desde 1996. El español Carlos Sainz Jr. (McLaren), segundo, y el canadiense Lance Stroll (Racing Point), tercero, lo escoltaron en el podio.

“Es increíble. No estoy seguro que sea real. Fue una carrera completamente loca”, declaró el francés sorprendido por su victoria.

How our drivers crossed the line in an unforgettable race at Monza!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/NX8Vu3hImu

— Formula 1 (@F1) September 6, 2020