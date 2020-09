Yayá Touré expulsado de un duelo benéfico por sugerir la contratación de trabajadoras sexuales

Este domingo, en el mítico Old Trafford , se llevará a cabo una nueva edición del Soccer Aid, un partido benéfico impulsado por Unicef para recaudar dinero en el que se enfrentan deportistas y famosos de todas partes del mundo.

Sin embargo, toda la atención por estas horas gira alrededor del accionar del ex Barcelona y Manchester City Yaya Touré. El marfileño de 37 años fue expulsado del evento debido a su accionar dentro del grupo de Whatsapp de su equipo

Según informaron varios medios, el futbolista envió un vídeo de una mujer completamente desnuda en un baño y aseguró que podría conseguir hasta 19 mujeres como la que aparece en la grabación para “complacer” a los jugadores que se encuentran hospedados en un hotel cinco estrellas en Cheshire.

🗞 Via Marca:

Yaya Toure has been expelled from UNICEF's Soccer Aid after offering to take 19 prostitutes to the team's hotel.

What the 😳 pic.twitter.com/Y6MpSNQrQd

