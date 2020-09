VIDEO. Nans Peters sorprende y gana la octava etapa del Tour de Francia

Primera etapa pirenaica y primeras sorpresas: el francés Nans Peters concluyó victorioso una larga escapada en la octava etapa, este sábado en Loudenvielle, donde el británico Adam Yates (Mitchelton) conservó el maillot amarillo y Thibaut Pinot perdió casi todas sus opciones de victoria en la general.

Entre los favoritos a vestir de amarillo en París, el vigente ganador del Tour, el colombiano Egan Bernal, se mostró vulnerable en el Peyresourde, la última subida del día. Pero el esloveno Primoz Roglic, al que se vio más cómodo al igual que al también colombiano Nairo Quintana, prefirió mostrar un perfil conservador.

What a stage! 👏

🎬 Relive the last kilometre of @NansPeters solo victory!

Quelle étape ! 👏

🎬 Revivez le dernier kilomètre victorieux et en solitaire de @NansPeters#TDF2020 pic.twitter.com/P4tDdR2eu3

— Tour de France™ (@LeTour) September 5, 2020