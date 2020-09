Nicholas Hagen es nuevo legionario y jugará en Azerbaiyán

View this post on Instagram

Biz Qvatemala milli komandasının qapıçısı Nikolas Hagen ilə 2020/21 mövsümünün sonuna kimi müqavilə imzalamışıq! "Səbail"ə xoş gəldin, Nikolas! 🔵 — Мы подписали контракт с вратарём сбороной Гватемалы Николасом Хагеном, до конца сезона 2020/21! Добро пожаловать в "Сабаил", Николас! 🔵 — We've just signed Guatemala National Team's goalkeeper @nicholash1 until the end of the season 2020/21! Welcome to #SBLFC, Nicholas! 🔵