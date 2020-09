MEMES. Messi se queda y las redes sociales estallan

A pesar de que había anunciado su deseo de dejar al Barcelona, Messi anunció este viernes que se quedará, causando euforia entre los internautas, que se burlaron de su decisión.

“No iré nunca a juicio contra el Barça, es el club que amo, que me ha dado todo desde que llegué, el club de mi vida”, señaló Messi en una larga entrevista publicada por Goal.com este viernes.

“Voy a continuar en el Barça y mi actitud no va a cambiar porque haya querido irme”, agregó.

Messi explicó su versión de lo que ha sucedido en las últimas semanas, desde que el equipo azulgrana fue eliminado de la Champions ante el Bayern Múnich (8-2).

Las verdaderas imágenes de Messi informado que “No se va” 🤣🤣🤣pic.twitter.com/3hl1WbN0gc — Gina Holguin (@GeorginaHolguin) September 4, 2020

Bartomeu no cumplió

“Dimos muy mala imagen. Estaba mal, no tenía ganas de nada. Quería que fuera pasando el tiempo para después salir a aclarar todo”, dijo Messi sobre aquella derrota.

Según la ‘Pulga’, el burofax que envió al club avisando de su intención de salir fue su último recurso: “Le dije al club, sobre todo, al presidente (Josep Maria Bartomeu), que me quería ir”.

El Manchester City luego del anuncio de Lionel Messi 🤭 pic.twitter.com/FQFnBuFjNx — Jairo Vidoza (@Vanisterror) September 4, 2020

“Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, que se había terminado mi etapa en Barcelona”.

“No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, añadió.

El mundo entero esperando el anuncio de Leo Messi.#MessiSeQueda pic.twitter.com/K6UWIH5MqV — 90min ES (@90minEspanol) September 4, 2020

Una vida y una familia

Messi llegó a Barcelona con 13 años y en los últimos 20 años ha formado una familia. Sus tres hijos nacieron en la ciudad.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio”, desveló este viernes.

Ya hay plan para lo que hizo Messi #MessiSeQueda pic.twitter.com/njqVACwrnS — Lecciones de Coco (@CocoLecciones) September 4, 2020

“Miré más allá y quiero competir al máximo nivel, ganar títulos, competir la Champions (ha ganado cuatro). Por lo menos competirla y que no nos pase lo de Roma, lo de Liverpool, lo de Lisboa. Todo eso me llevó a pensar esa decisión que no llevé a cabo”, añadió.

*Con información de AFP