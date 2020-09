Rakitic deja al Barcelona para volver a vestir los colores del Sevilla

El centrocampista internacional croata Ivan Rakitic (32 años) abandonó el FC Barcelona para volver al club que lo reveló al gran público, el Sevilla FC, anunció este martes el equipo catalán.

“El FC Barcelona y el Sevilla FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Ivan Rakitic. El conjunto andaluz pagará al FC Barcelona 1,5 millones de euros más 9 en variables”, indicó el Barça en un comunicado.

Según la prensa, Rakitic no entraba en los planes del nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, para la temporada 2020-2021. El croata deja así el Barça después de seis temporadas para volver al Sevilla, flamante campeón de la Europa League, de donde se había marchado en 2014.

En el Barcelona, el internacional croata se forjó un buen palmarés, con una Liga de Campeones (2015), cuatro ligas españolas (2015, 2016, 2018, 2019), cuatro Copas del Rey (2015, 2016, 2017, 2018), tres Supercopas de España (2017, 2018, 2019), dos Mundiales de Clubes de la FIFA (2015, 2016) y dos Supercopas de la UEFA (2015, 2016).

También fue subcampeón del mundo en 2018 con Croacia, derrotada por Francia (4-2).

🚨 LATEST NEWS | Agreement with Sevilla for the transfer of @IvanRakitic

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2020