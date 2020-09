‘Chucho’ López desea enfrentar a México y anotarle gol

Antonio de Jesús López es una de las apuestas grandes por Amarini Villatoro para las eliminatorias mundialistas que se tiene previsto que arranquen en octubre del presente año.

Sin embargo, una serie de complicaciones por la pandemia del coronavirus obligaría a Concacaf a posponer las eliminatorias hasta principios de 2021, algo que se dará a conocer en los próximos días.

Pese a eso, el futbolista del América, Jesús López se muestra ilusionado por representar los colores de la azul y blanco a partir del próximo proceso de selecciones.

‘Chucho’ López sueña con meterle gol a México

Pese a nacer en México y vivir toda infancia y adolescencia en tierras mexicanas, López defenderá los colores de la azul y blanco al tener raíces guatemaltecas, algo de lo que se siente orgulloso, según ha manifestado en varias ocasiones.

“Voy a dar lo máximo por Guatemala y si llego a meter gol, lo voy a gritar con todo. Crecí y viví toda mi vida en México, obviamente amo a mi país, pero voy a estar con Guatemala y lo voy a dar todo y si metemos gol, los voy a gritar”, acotó el actual futbolista de la Águilas del América en un programa de Tigo Sports Guatemala.

López también expresó que le gustaría utilizar el dorsal ’10’ en la Selección Nacional de Guatemala, consciente de que es una gran responsabilidad, pero siempre con la mentalidad de aportar lo mejor para Guatemala.

“Me dijeron que hay algunos números que están libres y me indicaron que el 10 nadie lo tenía y dije que si nadie lo tiene, yo lo quiero. Para empezar me gusta mucho y siento que me puede llenar con más responsabilidad en la cancha”, expresaba López.

Eliminatorias en riesgo

El presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, dijo que la FIFA le informó que la fecha FIFA de octubre se ha suspendido, por lo que la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Catar deberá esperar hasta el próximo año.

Y es que debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, la mayoría de los aeropuertos no trabajan al 100%, lo que impediría el desplazamiento de las selecciones, por lo que la actividad volvería en marzo de 2021.

Hugo Carrillo informó en el programa de televisión “DC4” de su país, que hay un caso positivo de COVID-19 entre los 18 jugadores de la selección salvadoreña que se presentaron al microciclo de trabajo del 25 al 29 de agosto.