VIDEO. El milimétrico triunfo de Caleb Ewan en la tercera etapa del Tour de Francia

Este lunes se disputó la tercera etapa del Tour de Francia que dejó grandes sensaciones por el nivel mostrado por los competidores.

El final fue cardíaco, donde el ciclista australiano Caleb Ewan salió avante tras un gran cierre donde logró colocarse en primer lugar.

El local Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) conservó el maillot amarillo de líder, tras tres etapas disputadas.

🏆 A SPRINT WIN FOR @CalebEwan IN THE FINAL METRES!

El australiano Caleb Ewan (Lotto) ganó este lunes la tercera etapa del Tour de Francia, de 198 kilómetros entre Niza y Sisteron, en la que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) conservó el maillot amarillo de líder.

Ewan se impuso al esprint frente al irlandés Sam Bennett (Deceuninck-Quickstep). En una llegada contra el viento, el australiano de bolsillo, ganador de tres etapas en la pasada edición del Tour, inició con buen pie su participación, en la primera meta propicia para los velocistas.

El nuevo campeón de Italia, el italiano Giacomo Nizzolo, fue tercero en una jornada de transición.

Here's a detailed look at @CalebEwan's incredible sprint as he took the stage win in Sisteron 🔎

Revivez, vu du dessus, l'incroyable slalom de Caleb Ewan pour s'imposer à Sisteron. 🔎#TDF2020 pic.twitter.com/nVuWjyG4hB

