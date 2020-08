Figuras del tenis rechazan el US Open por temor al Covid-19

Declinan. Jugadores como Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Simona Halep y Ash Barty se bajaron del Grand Slam. Medidas. El US Open inicia hoy. Se implementó un plan sanitario. Histórico. El segundo Grand Slam del año es el único que no se ha suspendido hasta ahora, ni siquiera durante las dos guerras mundiales. Dentro. El número uno mundial, Novak Djokovic, sí competirá.

La desbandada de figuras del tenis para el segundo Grand Slam del año, el US Open, continúa. La baja más reciente fue la de la rumana Simona Halep, campeona en Wimbledon, quien decidió no asistir a Nueva York con el argumento de que su salud es más importante en estos momentos por la pandemia de Covid-19.

La actual número dos del mundo dio a conocer su decisión mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, pero aseguró a los fanáticos que se trata de un evento seguro para sus demás compañeros.

1/2

After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances in which we are living, I have decided that I will not travel to New York to play the @usopen

I always said I would put my health at the heart of my decision

— Simona Halep (@Simona_Halep) August 17, 2020